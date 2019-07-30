В оккупированном Севастополе запретили купаться уже на четырех пляжах

17:00 07.08.2019   Крым

Территориальный отдел по оккупированному Севастополю межрегионального управления Роспотребнадзора  сообщил о введении ограничений на купание на городских пляжах «Парк Победы» и «Омега». 

Информация опубликована на официальном сайте ведомства, сообщает Новый Севастополь.

«По результатам неудовлетворительных микробиологических показателей морской воды территориальным отделом введены временные ограничительные мероприятия по запрещению купания, занятий водными видами спорта на пляжах «Мыс Хрустальный» (с 12 по16 июня), «Городской» (с 12 июня по настоящее время), «Мраморный» (с 18 июня по настоящее время), «Парк Победы» (со 2 августа по настоящее время) до получения результатов лабораторных исследований о соответствии морской воды санитарно-эпидемическим требованиям, по пляжу «Омега» с 2 августа по настоящее время даны рекомендации по ограничению купания», - указано в сообщении оккупационного ведомства.

В адрес операторов пляжей «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» и департамента городского хозяйства города Севастополя направлены предложения по обследованию прибрежной территории пляжей на предмет выявления выбросов в море сточных вод. Операторы источников загрязнения не выявили.

ГУП «Водоканал» предложено усилить контроль за технологией обеззараживания сточной воды на очистных сооружениях и ежедневной информации по выявлению аварий на сетях водоснабжения и канализации.

Ранее сообщалось, что по результатам исследований морской воды в период с 27 июля по 2 августа в Севастополе ограничения купания действуют на двух пляжах.



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