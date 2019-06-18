Севастопольские предприятия с начала года добыли почти 16 тысяч тонн водно-биологических ресурсов.

Улов включает не только рыбу, но и мидии, креветки и рапаны, сообщил «Новый Севастополь».

«На хамсу приходится 51,5% (8 129 тонн) от общего улова за январь-июль 2019 года. Кильки за этот период выловлено 5 890 тонн, ставриды – 1 082 тонны», – пишет агентство со ссылкой на пресс-службу "ородского департамента сельского хозяйства".

Самые массовые виды промысловой рыбы в Азово-Черноморском бассейне – хамса, шпрот (килька) и ставрида.

Севастопольские рыбаки обеспечивают продовольственную безопасность региона, а также наполняют недорогой и качественной рыбной продукцией прилавки ряда других субъектов РФ.

Добычей водно-биологических ресурсов на сегодня занимается 42 хозяйствующих субъекта, зарегистрированных в городе. Из них 13 юридических лиц и 30 индивидуальных предпринимателей. В отрасли работает около 1 000 севастопольцев.

В первом полугодии 2018 года улов рыбаков региона составил около 13 тысяч тонн.