Севастопольские предприятия с начала года наловили почти 16 тысяч тонн "водно-биологических ресурсов"
|16:40 07.08.2019
|Крым
Севастопольские предприятия с начала года добыли почти 16 тысяч тонн водно-биологических ресурсов.
Улов включает не только рыбу, но и мидии, креветки и рапаны, сообщил «Новый Севастополь».
«На хамсу приходится 51,5% (8 129 тонн) от общего улова за январь-июль 2019 года. Кильки за этот период выловлено 5 890 тонн, ставриды – 1 082 тонны», – пишет агентство со ссылкой на пресс-службу "ородского департамента сельского хозяйства".
Самые массовые виды промысловой рыбы в Азово-Черноморском бассейне – хамса, шпрот (килька) и ставрида.
Севастопольские рыбаки обеспечивают продовольственную безопасность региона, а также наполняют недорогой и качественной рыбной продукцией прилавки ряда других субъектов РФ.
Добычей водно-биологических ресурсов на сегодня занимается 42 хозяйствующих субъекта, зарегистрированных в городе. Из них 13 юридических лиц и 30 индивидуальных предпринимателей. В отрасли работает около 1 000 севастопольцев.
В первом полугодии 2018 года улов рыбаков региона составил около 13 тысяч тонн.
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