Оккупанты выставили на продажу санаторий в Черноморском районе

16:20 07.08.2019   Крым

"Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу оздоровительный комплекс «Пивденный» в Черноморском районе за 24,4 млн рублей. 

Об этом сообщила пресс-служба оккупционного ведомства, пишет Крыминформ.

«Имущество оздоровительного комплекса «Пивденный», расположено по адресу:  Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Николая Кудри, 20. Общая начальная минимальная стоимость объекта составляет 24 404 941,20 рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в открытом аукционе могут «любые заинтересованные лица», в качестве которых может выступить юрлицо или физлицо.

Ранее "Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество детского и подросткового санатория «Таврида» почти за 90 млн рублей.



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