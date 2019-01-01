В МО Турции сообщили о нанесении авиаударов по террористам в Ираке
|15:40 07.08.2019
|Турция
ВВС Турции во вторник, 6 августа, нанесли удары по объектам террористов РКК в районе Метина на севере Ирака.
В Министерстве национальной обороны Турции сообщили о нейтрализации семи террористов, пишет Анадолу.
Удары нанесены в координации со штабом операции Pençe, продолжающейся с конца мая на севере Ирака.
Ранее сегодня воздушным ударам подверглись объекты террористов в иракском районе Гара. Сообщантся, что общее число террористов, уничтоженных за сутки в Ираке, достигло 14.
Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники.
Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
В июле рамки операции были расширены и объявлено о начале операции Pençe-2.
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