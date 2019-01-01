ВВС Турции во вторник, 6 августа, нанесли удары по объектам террористов РКК в районе Метина на севере Ирака.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили о нейтрализации семи террористов, пишет Анадолу.

Удары нанесены в координации со штабом операции Pençe, продолжающейся с конца мая на севере Ирака.

Ранее сегодня воздушным ударам подверглись объекты террористов в иракском районе Гара. Сообщантся, что общее число террористов, уничтоженных за сутки в Ираке, достигло 14.

Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники.

Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

В июле рамки операции были расширены и объявлено о начале операции Pençe-2.