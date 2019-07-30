Судно на подводных крыльях «Комета», которое курсирует между оккупированными Севастополем и Ялтой, в июле перевезло более 10 тысяч человек, а с начала лета – более 20 тысяч.

В среднем за 2 месяца судно ходило с загрузкой более 80%, сообщает Новый Севастополь.

«Комета» перевезла в июле 2019 года более 10,7 тысячи пассажиров. Это на 20% выше запланированных показателей. Средняя загрузка по всем рейсам составила 90%. По маршруту Ялта – Севастополь услугами «Кометы» воспользовались 5 627 пассажиров, что на 10,4% выше пассажиропотока на маршруте Севастополь – Ялта», – сообщает пресс-служба оккупационного правительства Севастополя.

Наибольшая доля пассажиров воспользовалась тарифом «Стандарт» – 65%, тариф «Комфорт» был востребован у 19% пассажиров, «Детский» – у 16%.

В июле «Комета» отменила 20 рейсов: 2 из-за погодных условий, остальные из-за учений Черноморского флота РФ и подготовки ко Дню Военно-морского флота.

Судно на подводных крыльях «Комета» работает в летние месяцы.