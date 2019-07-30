ЮВО: Расчеты ЗРК российской военной базы из Абхазии выполнят боевые пуски ракет

14:40 07.08.2019   Абхазия

Расчеты зенитных ракетных комплексов российской военной базы Южного военного округа в непризнанной Абхазии отработают отражение ракетных и авиационных ударов условного противника на отдаленных полигонах в Астраханской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, пишет Интерфакс .

"Военнослужащие в ходе мероприятия на полигонах "Капустин Яр" и "Ашулук" в Астраханской области выполнят боевые стрельбы из ЗРК С-300, "ОСА-АКМ" и "Стрела-10" по ракетам-мишеням, позволяющим смоделировать реальную боевую обстановку, имитирующим тактические авиационные и зенитные ракеты противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начальном этапе учения расчеты ЗРК базы продемонстрировали успешное ведение разведки воздушной обстановки, оперативное определение координат целей и их эффективное поражение в условиях радиоэлектронных помех.

Всего в масштабах военного округа в десятидневных учениях задействовано более 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации. На выполнение боевых стрельб будет использовано свыше 300 зенитных управляемых ракет, около 3 тысяч выстрелов зенитной артиллерии и около 100 авиационных ракет и бомб.

Плановое двустороннее учение завершится 16 августа. В мероприятии принимают участие личный состав объединений и соединений ЮВО, дислоцированных на территории от Крыма до Каспийского моря.



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