В ближайшее время Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими» - модернизированными истребителями Су-30СМ1.

Согласно сведениям российского издания «Известия», ссылающегося на информацию Министерства обороны Российской Федерации, первую партию истребителей Су-30СМ1 ВКС России получат уже в 2020 году, сообщает avia.pro.

Новейшие боевые самолёты получат двигатель АЛ-41Ф1С, использующиеся в настоящий момент на истребителях Су-35 и Су-57, а также новейший радар, который должен будет сделать истребитель непобедимым в бою.

«Доработка самолета была выполнена с учетом итогов первых лет его эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. «Супер Сухой» получил новые двигатели и радары, что сделает его более маневренным и эффективным в бою. Первые машины ВКС получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки. Со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолеты серии Су-30СМ», - сообщает издание.

Что конкретно не удовлетворило российских военных в истребителе су-30СМ – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что ключевым станет замена именно двигателя, по оценкам экспертов самолёту не хватало манёвренности.