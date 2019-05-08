Курортный сезон: Загрязнение морской воды на пляжах Феодосии привышают норму в 14 раз / Фото

14:00 07.08.2019   Крым

С июля 2019 года жители Феодосии добивались закрытия центрального городского пляжа. 

В акваторию моря здесь сбрасывали неочищенные стоки. Роспотребнадзор опасность ситуации признал и обязал арендатора ограничить купание, но коммерсанты даже не удостоились повесить предупреждающую табличку и продолжили работу, пишут Примечания.

Согласно исследованиям, проведенным 16 июля региональным Центром гигиены и эпидемиологии, в морской воде в районе сброса ливневой канализации у первой буны центрального городского пляжа, арендуемого ООО «Ультима», используемой для стоянки маломерных судов, было зафиксировано повышенное содержание общих колиформных бактерий (ОКБ). Показатель  содержания составил 950 при норме 500 КОЕ в 100 мл воды. При дополнительных исследованиях, проведенных через 10 дней, показатели ОКБ увеличились до 7 тысяч в 100 мл воды, что превышает норму в 14 раз.

Возле самой насосной станции показатели немного ниже — содержание ОКБ здесь превышено в пять раз.  Местный Роспотребнадзор постановил закрыть пляж с 31 июля и исключить морские ванны и использование маломерных судов.

В администрации города издание заверили, что пляж, арендуемый ООО «Ультима», закрыт. «Роспорбнадзор дал указание закрыть «Ультима», — заявил «Примечаниям» глава администрации Сергей Бовтуненко. — Там написано, что купание запрещено, да это и не пляж — 30 метров в одну, 30 метров в другую сторону — закрытая территория».

Как выполняются распоряжения, проверяли горожане, которые призывают власти и компетентные инстанции закрыть пляж не на бумаге, а в действительности.

«Несмотря на постановления, пляж полный, люди купаются, море воняет, нет ни одной вывески, что он закрыт, — сообщил «Примечаниям» представитель инициативной группы горожан Денис Волков. — С такими темпами скоро у нас будет холера. Мы требуем, чтобы власти и ответственные инстанции проследили за тем, как исполняются постановления Роспотребнадзора и в соответствии с законодательством приняли исчерпывающие меры по закрытию базы-стоянки и пляжа для улучшения экологической обстановки».

По словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Феодосии, Судаку и Кировскому району Василия Мизина, в регионе закрыты два пляжа — в Феодосии и Коктебеле. За тем, как выполняется постановление санитарного ведомства, чиновники обещают проследить. «Если подтвердятся факты, что они не закрылись, а работают, значит я проведу административное расследование и буду привлекать их к ответственности», — заявил главный санитарный врач региона. — То, что пляж полон людей — это одна ситуация, там должны быть таблички и не должна осуществляться предпринимательская деятельность — лежаки и так далее».

Горожане отмечают, что оккупационные власти намеренно игнорируют проблему, и добавляют, что ждут, когда в историю со сливом нечистот вмешается прокуратура.

Фото Примечания



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