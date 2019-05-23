Сроки сдачи в эксплуатацию нового медцентра в Симферополе сорваны

14:20 07.08.2019   Крым

Подрядчик строительства многофункционального медицинского центра им. Семашко срывает сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Об этом заявил т.н. "министр" строительства и архитектуры оккупированного Крыма Михаил Храмов, пишут Новости Крыма.

«Проблем очень много, в каждом помещении – проблема. К сожалению, сегодня нужно констатировать факт, что ввод (в эксплуатацию) больницы в декабре под большим вопросом», – сказал Храмов.

По его словам, не выполнен необходимый объем работ и внутри здания, и на прилегающей территории. «Те задачи, которые были поставлены, не выполнены. Это касается и подготовки эталона операционной, чтобы мы могли посмотреть и показать крымчанам, как это будет выглядеть. Также есть замечания к стопроцентному завершению отделки хотя бы одного крыла на одном этаже. Явно наблюдается нехватка рабочей силы и оборудования, материалов на объекте. Благоустройство не завершено, хотя обещали. Монолитные работы также не завершены, хотя обещали», – перечислил недоработки глава минстроя.

Храмов также заявил, то подрядчик задерживает зарплату рабочим. «По информации, которая поступает ко мне на Facedook и официально в министерство, имеются проблемы с выплатой заработной платы работникам. Все это я сегодня доложу курирующему вице-премьеру Евгению Кабанову, который доложит главе республики, чтобы выходить на руководство компании», – добавил "глава минстроя".

Он подчеркнул, что подрядчику грозят серьезные штрафы. «Со взятыми на себя обязательствами завершить строительно-монтажные работы в августе подрядная организация не справилась, – констатировал Храмов. – Контракт довольно жесткий. Если до декабря объект не будет введен в эксплуатацию, будут применены штрафные санкции и пеня. У нас предусмотрено контрактом 5-процентное удержание платежей до момента ввода объекта».

Ранее Храмоі сообщил, что оккупационное правительство Крыма выплатило подрядчику аванс в размере 900 млн рублей. Это должно было решить финансовые сложности подрядчика и ускорить темпы строительства.

Работы по возведению медицинского учреждения стартовали в сентябре 2017 года. Согласно плану-графику, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на декабрь 2019 года. Однако "глава Крыма" Сергей Аксенов ранее заявлял о возможной сдаче объекта в эксплуатацию уже в сентябре.

Комплекс состоит из нескольких основных объектов: основное здание – лечебно-диагностический центр. К нему примыкает патологоанатомическое отделение. Под ним находится бомбоубежище. Кроме этого, в комплекс входит пищеблок, котельная, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. Общая площадь застройки составляет более 11 тыс кв. метров. Цена контракта на выполнение работ составляет порядка 8,4 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию медицинское учреждение" станет одним из самых современных в России".



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