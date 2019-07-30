В оккупированном Крыму можно услышать две украинские радиостанции
|13:20 07.08.2019
|Крым
В оккупированном Крыму теперь украинского контента станет больше.
С Чаплынки Херсонской области, на основании выданных Национальным советом лицензий, Концерн РРТ организовал вещание первых двух радиостанций «UA: Общественное вещание».
Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Фейсбук, передает Информационное сопротивление.
Он отметил, что Национальный совет, в рамках работы межведомственной комиссии при Министерстве информационной политики Украины, выдала лицензии и разрешения на временное вещание 8-ми украинским радиостанциям: Армия FM; UA: Украинское радио; Херсон FM; Перец FM, Стильное; Meydan FM; UA Радио Луч; UA: Радио Культура.
Также Национальный совет выдала временные разрешения на телевизионное вещание 11 украинским телеканалам, среди которых Телеканал ATR и UA: Крым.
«Организация вещания всех радиостанций и телеканалов в Чаплинке осуществляется постепенно, в плановом порядке», — написал Костинский.
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