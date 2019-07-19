Російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла подробиці історії зі встановленням місця перебування українського політв'язня в РФ Станіслава Клиха.

Про це Тетяна Щур повідомила кореспондентові Укрінформу.

“Добре, що про місця перебування Станіслава Клиха повідомили українському консулу, омбудсмену Людмилі Денісовій. Але хіба не дивно, що це було зроблено тільки після запиту офіційних осіб. Чому не можна було сказати про це мамі Стаса - Тамарі Іванівні?”, - зазначила Щур.

Вона також уточнила черговість подій. За словами Тетяни Щур, Тамара Клих зателефонувала їй 30 липня, попросивши дізнатися, де її син, оскільки в тюрмі (Верхньоуральському ФКУ Т1) їй сказали, що він у лікарні в Челябінську.

“Направити адвоката в лікарню ми змогли тільки 4 серпня, бо в нього були процеси в іншому місті. У лікарні адвокату Уральської правозахисної групи сказали, що Клиха відправлено до Т1 30 липня. Я про це відразу повідомила його мамі. Тамара Іванівна негайно зателефонувала в тюрму, і їй там знову сказали, що Стаса у них немає”, - пояснила Щур.