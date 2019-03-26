Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
|12:40 07.08.2019
|Румыния
Президент Румунії Клаус Йоганніс залишається лідером симпатій громадян, істотно випереджаючи решту політиків.
Такі результати першого перед виборами соціологічного опитування, проведеного румунським Інститутом маркетингу і соціології IMAS, повідомляє Укрінформ.
На президентських виборах, які мають відбутися 10 листопада, чинного главу держави готові підтримати 41,7% виборців.
Іще один претендент на президентське крісло, голова румунського сенату, лідер Альянсу лібералів та демократів Келін Попеску Терічану істотно відстає, набираючи лише 14% голосів. На третьому місці – експрем'єр, керівник партії "За Румунію" Віктор Понта, у нього близько 13% підтримки.
Прем'єр-міністр Румунії, голова Соціал-демократичної партії Віоріка Денчіле посідає лише шосту сходинку рейтингу з результатом близько 8%.
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