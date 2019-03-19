Хакери МО Росії здійснили атаки на Microsoft через принтери
|12:20 07.08.2019
|Россия
Microsoft оголосила про Корпорація Microsoft оголосила про атаки російських хакерів - за словами її IT-експертів, зловмисники використовують для проникнення в мережі принтери і VoIP-телефони.
Про це компанія повідомила на конференції з безпеки в сфері високих технологій в Лас-Вегасі, передає DW, посилаючись на агентство dpa, передає Українська правда.
Виявлені експертами злами корпоративних мереж змогли бути здійснені, тому що прилади використовували для роботи не змінені стандартні паролі, а на одному не було встановлено останнє оновлення, попереджає Microsoft.
Фахівці Microsoft вважають, що до атак причетна група кіберзлочинців, відома як Strontium (інші назви - Fancy Bear, APT28 і Sofacy). Раніше її пов'язували з Головним управлінням (ГУ) Генштабу збройних сил Росії.
У США стверджують, що вона стояла за кібератакою на передвиборний штаб кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон під час президентської виборчої кампанії 2016 року.
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