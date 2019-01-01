Російське міністерство оборони йде з космодрому “Байконур”, розташованому у Казахстані, та переносе всі запуски ракет-носіїв до космодрому “Плєсєцк”.

Про це йдеться у матеріалі РИА, пише Український мілітарний портал.

6 серпня вночі відбувся останній запуск ракети-носія “Протон-М” з російським військовим супутником на борту з “Байконура”.



Анонсував завершення використання “Байконура” начальник штабу, перший заступник командувача космічними військами ВКС Росії Ігор Морозов, ще в лютому 2019-го року.

За його словами всі майбутні космічні пуски в інтересах російського міністерства оборони будуть відбуватися на космодромі “Плєсєцк” в Архангельській області.

Космодром “Байконур” – перший та найбільший у світі космодром, розташований на території Республіки Казахстан, у Кизилординській області між містом Казалінськ та селищем Джусали, неподалік селища Тюратам. Територія космодрому “Байконур” складає 6717 км².

За договором з Казахстаном він перебуває в оренді у Росії до 2050 року



Також Росія до кінця 2020 року ліквідує майданчик для запуску ракетоносіїв на космодромі Капустин Яр, що в Астразанській області. Окрім цього буде утилізовано обладнання та ліквідовані споруди ракетно-космічного комплексу “Восход”, які використовуються для пусків ракет-носіїв “Космос-3М” та К65М-Р.

Загалом на космодромі Капустин Яр у період з 1961 по 2008 роки було здійснено 101 запуск космічних ракет, 27 з яких “Космос-3М” та К65М-Р.