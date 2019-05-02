1 августа 2019 года ЗАО "СММ" была успешно завершена уникальная операция по транспортировке морским путем портального крана "Витязь" (в собранном виде внутри бассейна порта Туапсе).

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Судостроение.

В рамках договора поставки специалисты проведут монтаж 3-х ранее изготовленных портальных кранов серии "Витязь" и осуществят их дальнейшую транспортировку на место постоянной эксплуатации на территории АО "Туапсинский морской торговый порт".

Транспортировка первого крана "Витязь" проходила в несколько этапов. Кран, высотой 56 м, накатным способом был установлен на специализированное судно, предварительно оборудованное рельсами. Закатка и балластировка крана заняла около 5 часов. Корма судна была соединена с причалом аппарелью, по которой кран своим ходом проследовал на борт.

В это время шел непрерывный процесс балластировки, судовые насосы перекачивали воду в балластные танки для сохранения устойчивости судна. Во время движения судна внутри бассейна порта скорость ветра соответствовала проекту и составляла 8-9 м/с. Для обеспечения максимальной безопасности транспортировки судно сопровождали 3 буксира.



После завершения монтажных работ оставшихся двух "Витязей" планируется осуществление аналогичной транспортировки.

Отмечаеися, что морской порт Туапсе является одним из крупнейших российских портов на Черноморском побережье, осуществляющих перевалку навалочных и нефтеналивных грузов. По причине загруженности порта, сборка кранов ведется на специальной монтажной площадке, расположенной в районе необорудованного причала. Ввиду удаленности данного причала доставка кранов к месту постоянной эксплуатации возможна исключительно морским транспортом.



Технические характеристики кранов: Портальные краны "Витязь" предназначены для работы в крюковом, грейферном и магнитном режимах, отличаются высокой производительностью, надежностью и являются универсальным перегрузочным оборудованием



2 кран "Витязь":

Максимальная грузоподъемность — 63 т

Максимальный вылет стрелы — 40 м



1 кран "Витязь"

Максимальная грузоподъемность — 40 т

Максимальный вылет стрелы — 32 м



Краны приобретены АО "ТМТП" в рамках долгосрочной программы развития порта, предусматривающей увеличение перерабатывающей способности по черным металлам, а также программы техперевооружения — замены отработавшего ресурс грузоподъёмного оборудования на высокопроизводительную современную технику. Помимо роста грузооборота и интенсивности обработки грузов, программы нацелены на дальнейшее улучшение таких показателей работы порта, как экологичность, энергоэффективность, безопасность.



Для ЗАО "СММ" данная транспортировка оборудования в собранном виде — четвертая по счету. Ранее компания доставляла грузоподъемное оборудование из порта Темрюк в порт Новороссийск в 2017 году и осуществила 2 транспортировки по Северному морскому пути в 2016 и 2014 годах.





Фото: ЗАО "СММ"