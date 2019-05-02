ЗАО "СММ": уникальная операция по транспортировке крана в порту Туапсе / Фото
|11:20 07.08.2019
|Россия
1 августа 2019 года ЗАО "СММ" была успешно завершена уникальная операция по транспортировке морским путем портального крана "Витязь" (в собранном виде внутри бассейна порта Туапсе).
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Судостроение.
В рамках договора поставки специалисты проведут монтаж 3-х ранее изготовленных портальных кранов серии "Витязь" и осуществят их дальнейшую транспортировку на место постоянной эксплуатации на территории АО "Туапсинский морской торговый порт".
Транспортировка первого крана "Витязь" проходила в несколько этапов. Кран, высотой 56 м, накатным способом был установлен на специализированное судно, предварительно оборудованное рельсами. Закатка и балластировка крана заняла около 5 часов. Корма судна была соединена с причалом аппарелью, по которой кран своим ходом проследовал на борт.
В это время шел непрерывный процесс балластировки, судовые насосы перекачивали воду в балластные танки для сохранения устойчивости судна. Во время движения судна внутри бассейна порта скорость ветра соответствовала проекту и составляла 8-9 м/с. Для обеспечения максимальной безопасности транспортировки судно сопровождали 3 буксира.
После завершения монтажных работ оставшихся двух "Витязей" планируется осуществление аналогичной транспортировки.
Отмечаеися, что морской порт Туапсе является одним из крупнейших российских портов на Черноморском побережье, осуществляющих перевалку навалочных и нефтеналивных грузов. По причине загруженности порта, сборка кранов ведется на специальной монтажной площадке, расположенной в районе необорудованного причала. Ввиду удаленности данного причала доставка кранов к месту постоянной эксплуатации возможна исключительно морским транспортом.
Технические характеристики кранов: Портальные краны "Витязь" предназначены для работы в крюковом, грейферном и магнитном режимах, отличаются высокой производительностью, надежностью и являются универсальным перегрузочным оборудованием
2 кран "Витязь":
Максимальная грузоподъемность — 63 т
Максимальный вылет стрелы — 40 м
1 кран "Витязь"
Максимальная грузоподъемность — 40 т
Максимальный вылет стрелы — 32 м
Краны приобретены АО "ТМТП" в рамках долгосрочной программы развития порта, предусматривающей увеличение перерабатывающей способности по черным металлам, а также программы техперевооружения — замены отработавшего ресурс грузоподъёмного оборудования на высокопроизводительную современную технику. Помимо роста грузооборота и интенсивности обработки грузов, программы нацелены на дальнейшее улучшение таких показателей работы порта, как экологичность, энергоэффективность, безопасность.
Для ЗАО "СММ" данная транспортировка оборудования в собранном виде — четвертая по счету. Ранее компания доставляла грузоподъемное оборудование из порта Темрюк в порт Новороссийск в 2017 году и осуществила 2 транспортировки по Северному морскому пути в 2016 и 2014 годах.
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