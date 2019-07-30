Французский патрульный самолет провел разведку над Керченским проливом/ Фото
|11:40 07.08.2019
|Крым
Патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции провел разведывательный полет в районе Керченского пролива.
Об этом в Twitter сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает Крыминформ.
«Патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции с бортовым номером 27, позывной FNY5110, производит разведывательный полет в районе Крымского моста», – указано в публикации PlaneRadar.
Breguet Atlantique – самолет военно-морских сил дальнего радиуса действия, принятый на вооружение стран НАТО в 1964 году. Он может использоваться в качестве патрульного или противолодочного самолета. Atlantique 2 – это обновленная версия Breguet Br.1150 Atlantique, которая была разработана для нужд ВМС Франции.
Ще на цю тему:
15:00 07.08.2019
В июле крымская «Комета» отменила 18 рейсов из-за учений ЧФ
В июле крымская «Комета» отменила 18 рейсов из-за учений ЧФ
08:40 07.08.2019
Зеркаль: Українська сторона сподівається, що РФ відпустить моряків
Зеркаль: Українська сторона сподівається, що РФ відпустить моряків
19:54 06.08.2019
Оккупанты учились прикрывать аэродромы от авиаударов силами ПВО
Оккупанты учились прикрывать аэродромы от авиаударов силами ПВО
13:37 06.08.2019
ЧФ России пополнили 50 лейтенантов-выпускников гражданских вузов
ЧФ России пополнили 50 лейтенантов-выпускников гражданских вузов
13:20 05.08.2019
"Звезда" и работающая в оккупированном Крыму "Пелла" заключили мировое соглашение по иску о поставке дизелей
"Звезда" и работающая в оккупированном Крыму "Пелла" заключили мировое соглашение по иску о поставке дизелей
14:29 02.08.2019
“Морський” трибунал призначив трьох суддів у справі України проти РФ
“Морський” трибунал призначив трьох суддів у справі України проти РФ