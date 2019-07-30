Патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции провел разведывательный полет в районе Керченского пролива.

Об этом в Twitter сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает Крыминформ.

«Патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции с бортовым номером 27, позывной FNY5110, производит разведывательный полет в районе Крымского моста», – указано в публикации PlaneRadar.

Breguet Atlantique – самолет военно-морских сил дальнего радиуса действия, принятый на вооружение стран НАТО в 1964 году. Он может использоваться в качестве патрульного или противолодочного самолета. Atlantique 2 – это обновленная версия Breguet Br.1150 Atlantique, которая была разработана для нужд ВМС Франции.