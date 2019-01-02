Навчальні катери вийшли в море в рамках літньої морської практики / Фото
|11:00 07.08.2019
|Украина
6 серпня навчальні катери «Нова Каховка», «Сміла» та «Чигирин» вийшли в море в рамках літньої морської практики.
Курсанти 2-го та 5-го курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також другокурсники відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія», пише АрміяInform.
Похід триватиме 17 діб, упродовж яких катери відвідають іноземні порти: Гельджук (Туреччина), Констанца (Румунія) і Варна (Болгарія). Окрім цього, курсанти здолають не одну тисячу морських миль і пройдуть протоками Босфор і Дарданелли.
"Це вже другий похід у складі трьох навчальних катерів і четвертий загалом після 2014-го. Особливість цьогорічного: вперше разом з курсантами-моряками у море вийдуть і курсанти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, які після завершення навчання поповнять ряди офіцерського корпусу ВМС", — зазначив заступник начальника Інституту ВМС капітан 1 рангу Ростислав Шаров.
За словами офіцера, курсанти опановуватимуть усі вахти: рульовик, сигнальник, радіометрист тощо. Також вони відпрацюють різноманітні корабельні бойові навчання. Штурмани прокладатимуть курс, механіки нестимуть вахту в машинному відділені.
Майбутні офіцери тренуватимуться рятувати людей, що опинилися за бортом і в боротьбі за живучість корабля. Крім того, заплановані тренування з передачі вантажів на ходу і спільне маневрування у складі тактичної групи. Курсанти працюватимуть відповідно до натовських стандартів, зокрема застосовуватимуть керівні документи й вимоги, за якими працюють кораблі країн Альянсу.
Фото АрміяInform
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