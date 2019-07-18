Симферополю обещают дать более 3,3 млрд рублей на ремонт 50 дорог
|10:40 07.08.2019
|Крым
Столица оккупированного Крыма и Симферопольский район получат более 3,3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт 50 дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019-2024 годах.
Об этом сообщили в пресс-службе оккупациого правительства полуострова, передает ТАСС.
5 августа 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и начать работы. Среди отстающих регионов, в частности, назывался и оккупированный Крым, где зафиксирован самый низкий (5,41%) уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках нацпроекта, а также нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия.
"Планируемая протяженность участка капремонта дорожной сети Симферопольской городской агломерации в период с 2019 по 2024 год составит 513,341 км. Общий объем федеральной поддержки - 3 млрд 312 млн рублей (552 млн рублей в год)", - приводят в сообщении слова зампредседателя "Совета министров - министра финансов" оккупированного региона Ирины Кивико.
Кроме того, предусмотрено финансирование из средств дорожного фонда Республики Крым в размере 828 млн рублей (138 млн рублей в год).
В частности, будет произведен ремонт дорог на 14 улицах в Симферополе и на 36 улицах в 13 селах в Симферопольском районе.
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