Правительство РФ своим распоряжением одобрило предложение т.н. "Совета министров" оккупированного Крыма о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Министерством экономического развития и внешней торговли Сирийской Арабской Республики.

Документ опубликован во вторник, 6 августа, на правительственном портале, передает ТАСС.

"В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ" согласиться с предложением <Совета министров Республики Крым> о заключении соглашения между <Советом министров Республики Крым> и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - говорится в тексте документа.

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве в рамках V Ялтинского "международного экономического форума", который проходил 17-20 апреля 2019 года. Он закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество в экономической сфере, в том числе в рамках планов по созданию совместного торгового дома и совместной судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.