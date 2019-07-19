Звільнено політв’язня Стешенка, засудженого у 2018 році в окупованому Криму

10:00 07.08.2019   Крым

На материкову Україну повернувся мешканець Харкова Олександр Стешенко, якого в окупованому Криму засудили до двох років колонії-поселення через висунуте ФСБ обвинувачення у спробі нібито підпалити будинок кримського муфтія Еміралі Аблаєва, який співпрацює з окупантами.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громадської організації «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», Ігор Котелянець, передає Центр журналістських розслідувань.

«Політв’язня зі списку Сенцова Сашка Стешенко звільнили. Сьогодні ми в Об’єднанні родичів політв’язнів Кремля цілий день чекали, затамувавши подих. Сашка Стешенка вивозили з Криму на материк. Це політв’язень, якого у 2018 ФСБ ув’язнило в Криму за начебто плани підпалити дім Муфтія для залякування проросійськи налаштованих кримських татар та для нагнітання міжнаціональної ворожнечі», – написав Котелянець.

Він додав, що Стешенка випустили з колонії-поселення за умовно-достроковим звільненням.

«До останнього здавалося, що окупанти передумають та дадуть задню», – додав Котелянець.

Він також подякував представнику президента в АР Крим Антону Кориневичу, «за участь в «операції» по вивезенню Сашка та доправляння додому – у Харків».

В свою чергу Антон Кориневич повідомив на своїй сторінці у Facebook, що вже зустрівся зі Стешенком після його прибуття з Криму.

«Зустрівся зі звільненим українським політв‘язнем Олександром Стешенком. Поспілкувалися про неправомірні дії окупаційних органів в Криму. Сподіваюся, що правоохоронні органи автономії, а також органи міжнародного правосуддя нададуть належну оцінку порушенням прав людини та воєнним злочинам, вчиненим представниками окупаційної влади в Криму», – написав представник президента.

11 квітня 2018 року прикордонники ФСБ РФ затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом 27-річного харків’янина Олександра Стешенка, який поїхав на півострів в гості до знайомої. Після цього з ним пропав зв’язок.

24 квітня 2018 року адвокат Стешенка знайшов його у ІТТ Сімферополя, де українець відбував адміністративне  покарання за нібито «непокору законній вимозі працівників поліції». Стешенка обвинуватили в тому, що 12 квітня на автостанції в Сімферополі він не показав поліцейським паспорт і відмовився проїхати до відділення для з’ясування особи. Українець заявив, що його побили після затримання на адмінкордоні з Кримом, змусили підписати потрібні свідчення, а потім посадили на 12 діб за сфабрикованою справою, щоб приховати сліди побоїв.

Після того як харків’янин вийшов з ізолятора, невідомі особи посадили його в машину без номерів і відвезли. Адвокат намагався вияснити місцезнаходження Стешенка, але російські силовики не надали цю інформацію.

Місцезнаходження українця з’ясувалось лише 21 травня, коли ФСБ РФ повідомила про нібито «розкриття екстремістської групи» у Криму, до складу якої серед інших нібито входив Стешенко. Російська спецслужба стверджувала, що формування було створено Еролом Велієвим – помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва. За версією ФСБ, він нібито організував групу за вказівкою глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Група нібито планувала серію злочинів «за мотивами політичної ворожнечі з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості в Криму». ФСБ стверджувала, що її учасники встигли провести лише одну акцію – у січні 2018 року вони нібито закидали пляшками із запальною сумішшю будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва, який співпрацює з окупантами.

26 липня 2018 року «Центральний райсуд» Сімферополя визнав Стешенка винним у підпалі будинку муфтія Криму і засудив до двох років колонії-поселення. Колишній адвокат Стешенка стверджує, що з нього вибивали свідчення під тортурами. Харків’янин визнав свою провину і уклав угоду зі слідством. Його справа розглядалася в особливому порядку. Процес зайняв два дні.



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