Болгарія направила запит в чотири європейські країни з пропозиціями придбати 150 одиниць бронетехніки.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомило Міністерство оборони, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У повідомленні міністерства йдеться, що балканська держава оголосила тендер на закупівлю техніки на суму 836,24 млн доларів США у Німеччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії.

Потенційними постачальниками є німецька компанія Artec, спільне підприємство Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann, французька Nexter, фінська Patria і швейцарська General Dynamics Land System - Mowag.

Софія просить виробників надати їхні пропозиції до 31 жовтня. Чорноморська країна планує обрати переможця до 20 грудня.

НАТО заохочує своїх східних членів розробляти, купувати і експлуатувати нове обладнання.

Болгарія прагне збільшити свої щорічні витрати на оборону до 2% ВВП до 2024 року.