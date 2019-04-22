Глави МЗС Канади та Британії обговорили ситуацію в Україні під час зустрічі у Торонто
|09:00 07.08.2019
|Украина
Очільники зовнішньополітичних відомств Великої Британії та Канади Домінік Рааб та Христя Фріланд під час зустрічі у Торонто обговорили ситуацію в Україні.
Про це пише УНН з посиланням на британські ЗМІ, які ведуть текстову трансляцію переговорів, зокрема видання Express.
Під час обговорення основного питання — ситуації навколо Brexit, очільники МЗС обох держав торкнулися теми найбільших міжнародних викликів на сьогодні.
Після того, як Домінік Рааб повторив бажання уряду залишити ЄС 31 жовтня — з угодою чи без, він також сказав журналістам у Торонто: “Зважаючи на це, нам потрібно забезпечити все можливе, щоб забезпечити безперервність торгівлі після Brexit, вигоду компаній і споживачів як в наших країнах, так і в інших державах світу”.
“Так, ми будемо залишатися і ми сподіваємося бути добрими європейськими сусідами, партнерами та друзями в майбутньому, але ми хочемо зрозуміти ці глобальні можливості, і ми хочемо розширити свій кругозір і підняти рівень амбіцій у світі. В рамках цього ми хочемо підняти нашу дружбу з Канадою та канадським народом на наступний рівень у сфері торгівлі, співробітництва в галузі безпеки, прав людини та тих глобальних викликів, які виходять за межі будь-якого конкретного регіону — подолання змін клімату”, — сказав британський міністр.
“Ми погодилися з необхідністю забезпечити плавний перехід на торгівлю після Brexit і поділилися амбітними планами на майбутнє партнерство, а також обговорили Гонконг, Іран, Венесуелу та Україну”, — написав очільник британської дипломатії у Twitter.
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