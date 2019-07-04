В окупованому Севастополі на двох пляжах виявили збудник холери

08:20 07.08.2019   Крым

У місті Севастополі в анексованому Роією Криму під час відбору проб води на двох пляжах виявлено холерні вібріони.

Про це з посиланням на документи окупаційної влади повідомляють севастопольські ЗМІ, пише Укрінформ.

"У розпорядженні редакції «Приміток» опинився лист Росспоживнагляду від 2 серпня 2019 року на ім'я т.в.о. губернатора Михайла Развожаєва. У ньому відомство просить міську владу заборонити купання на пляжах «Омега» і парку Перемоги в Севастополі, оскільки під час відбору проб води в ході планового моніторингу згаданих пляжів ... було виявлено холерні вібріони", - пише видання.

Як зазначається, холерні вібріони були виявлені протичумною станцією Криму.

У документі повідомляється, що про виділення експертизою штамів V. Cholerae O1 і V. Cholerae non-O1/non-O139 уже сповіщені оператори пляжів - ТОВ «Крим-Комфорт», ТОВ «Де-Ві Крим», а також департамент міського господарства Севастополя. Росспоживнагляд вимагає від них встановити джерела скидання стічних вод у море, а також розмістити інформаційні щити про заборону купання. Попереджати відпочиваючих про небезпеку зараження пропонується за допомогою гучномовців.

Раніше поширену цим ЗМІ інформацію про виявлення штаму холери на пляжі "Омега", куди стікають нечистоти під час прориву каналізації в районі новобудов, Росспоживнагляд спростував, запевняючи, що купатися там "абсолютно безпечно".



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