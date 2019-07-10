Ердоган оголосив про наближення нової операції Туреччини у Сирії

20:40 06.08.2019   Турция

Туреччина незабаром почне нову операцію із забезпечення безпеки своїх кордонів на півночі Сирії.

Про це заявив у вівторок президент Туреччини Тайіп Ердоган під час виступу в Анкарі, трансляцію якого вів телеканал Haberturk, інформує УНН.

“Туреччина не зможе відчути себе в безпеці, поки не нейтралізує цю зростаючу за допомогою зброї союзників загрозу біля південних кордонів. Сподіваюся, в дуже швидкому часі ми перейдемо до нового етапу реалізації плану, в рамках якого вже провели (військові операції) “Щит Євфрату” і “Оливкова гілка”, — заявив Ердоган. Він зазначив, що “якщо Туреччина не буде діяти зараз, то пізніше заплатить високу ціну”, а “безпека Туреччини — це безпека і НАТО, і всього регіону”.

Турецьке керівництво почало активно говорити про те, що турецька армія проведе нову операцію в Сирії на схід від Євфрату, ще в липні. Про терміни початку можливої операції не повідомляється. Території на схід від Євфрату в даний час контролюється курдськими загонами самооборони, яких підтримують США, але які визнані терористичними в Туреччині. Анкара наполягає на тому, щоб Вашингтон припинив допомагати цим формуванням, в тому числі зброєю.

Як повідомлялося раніше, новий міністр оборони США Марк Еспер назвав “неприйнятною” будь-яку операцію Туреччини, яку ця держава спробує провести на півночі Сирії.

 



Ще на цю тему:

08:59 06.08.2019
Фінляндія спільно з Туреччиною проведе спостережний політ над територією РФ
09:43 02.08.2019
Ердоган відправив у відставку півсотні генералів та адміралів
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
20:38 16.07.2019
Туреччина направить чергове судно до Кіпру попри санкції ЄС
18:49 15.07.2019
Лідер турецьких кіпріотів пропонує спільний енергетичний комітет на тлі суперечки з Анкарою
18:44 10.07.2019
Туреччина відкинула заяви ЄС і Греції про нелегальне буріння біля Кіпру
17:58 08.07.2019
Друге турецьке бурове судно прибуло до Кіпру попри попередження ЄС
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
10:01 13.05.2019
Опозиційний кандидат відкликав кандидатуру з повторних виборів мера Стамбула
18:31 08.05.2019
FT: Перевибори в Стамбулі нашкодять Туреччині
11:31 07.05.2019
Скасування результатів виборів у Стамбулі: ЄС вимагає від влади Туреччини пояснень
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:57 06.08.2019
Великобритания поддержала реформы в Грузии
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
09:59 06.08.2019
Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
16:57 06.08.2019
У Росії подружжя хочуть позбавити батьківських прав через участь у протесті
16:13 06.08.2019
Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии сдали экзамены на боевое дежурство в единой системе ПВО
14:02 06.08.2019
Подразделения ПВО отразили налет условного противника на аэродромы базирования авиации ЮВО
13:57 06.08.2019
Санкції нанесли російській економіці втричі менше шкоди, ніж падіння цін на нафту — МВФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
Всі новини країни
Турция Турция
20:40 06.08.2019
Ердоган оголосив про наближення нової операції Туреччини у Сирії
15:54 06.08.2019
США не допустять вторгнення Туреччини в Сирію - міністр
11:59 06.08.2019
Голова МЗС Туреччини на нараді послів зробив надзвичайно важливу для України заяву
08:59 06.08.2019
Фінляндія спільно з Туреччиною проведе спостережний політ над територією РФ
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 06.08.2019
ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ
20:20 06.08.2019
В Севастополе никто не захотел осваивать инвестиции оккупантов
19:54 06.08.2019
Оккупанты учились прикрывать аэродромы от авиаударов силами ПВО
19:24 06.08.2019
Wizz Air восени відкриє 6 нових маршрутів з України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд