Туреччина незабаром почне нову операцію із забезпечення безпеки своїх кордонів на півночі Сирії.

Про це заявив у вівторок президент Туреччини Тайіп Ердоган під час виступу в Анкарі, трансляцію якого вів телеканал Haberturk, інформує УНН.

“Туреччина не зможе відчути себе в безпеці, поки не нейтралізує цю зростаючу за допомогою зброї союзників загрозу біля південних кордонів. Сподіваюся, в дуже швидкому часі ми перейдемо до нового етапу реалізації плану, в рамках якого вже провели (військові операції) “Щит Євфрату” і “Оливкова гілка”, — заявив Ердоган. Він зазначив, що “якщо Туреччина не буде діяти зараз, то пізніше заплатить високу ціну”, а “безпека Туреччини — це безпека і НАТО, і всього регіону”.

Турецьке керівництво почало активно говорити про те, що турецька армія проведе нову операцію в Сирії на схід від Євфрату, ще в липні. Про терміни початку можливої операції не повідомляється. Території на схід від Євфрату в даний час контролюється курдськими загонами самооборони, яких підтримують США, але які визнані терористичними в Туреччині. Анкара наполягає на тому, щоб Вашингтон припинив допомагати цим формуванням, в тому числі зброєю.

Як повідомлялося раніше, новий міністр оборони США Марк Еспер назвав “неприйнятною” будь-яку операцію Туреччини, яку ця держава спробує провести на півночі Сирії.