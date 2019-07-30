Оккупанты обещали инвестировать 8,3 млн долларов в создание индустриального парка в Севастополе. Инвестиционный проект предполагалось реализовать до 2021 года на 78 гектарах в Севастополе.

В итоге, не смотря на проведенный инвестиционный форум и «многочисленные» меморандумы о будущем сотрудничестве, никто не пожелал принимать участие в этом проекте, передает Флот 2017.

Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок:

И проблема не в том, что это просто какой-то правительственный инвестпроект, индустриальный парк – это объект ФЦП (федеральной целевой программы), который должен быть реализован – «губернатору» еще отвечать за его реализацию придется