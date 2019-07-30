В Севастополе никто не захотел осваивать инвестиции оккупантов
|20:20 06.08.2019
|Крым
Оккупанты обещали инвестировать 8,3 млн долларов в создание индустриального парка в Севастополе. Инвестиционный проект предполагалось реализовать до 2021 года на 78 гектарах в Севастополе.
В итоге, не смотря на проведенный инвестиционный форум и «многочисленные» меморандумы о будущем сотрудничестве, никто не пожелал принимать участие в этом проекте, передает Флот 2017.
Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок:
И проблема не в том, что это просто какой-то правительственный инвестпроект, индустриальный парк – это объект ФЦП (федеральной целевой программы), который должен быть реализован – «губернатору» еще отвечать за его реализацию придется
Ще на цю тему:
21:00 06.08.2019
ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ
ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ
17:24 06.08.2019
Денісова спростовує зникнення Клиха із в'язниці
Денісова спростовує зникнення Клиха із в'язниці
16:15 06.08.2019
Клиха етапували, але його місцезнаходження досі невідоме
Клиха етапували, але його місцезнаходження досі невідоме
09:39 06.08.2019
Джемілєв поїде із Зеленським до Ердогана
Джемілєв поїде із Зеленським до Ердогана
11:30 05.08.2019
Россия в судебной осаде. Сможет ли «Нафтогаз» получить компенсацию за потерянные в аннексированном Крыму активы
Россия в судебной осаде. Сможет ли «Нафтогаз» получить компенсацию за потерянные в аннексированном Крыму активы
07:40 05.08.2019
Помпео висловив позицію США: Крим має бути повернуто Україні
Помпео висловив позицію США: Крим має бути повернуто Україні