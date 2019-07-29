Оккупанты учились прикрывать аэродромы от авиаударов силами ПВО

19:54 06.08.2019   Крым

6 августа стартовали учения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Силы ПВО тренировались прикрывать аэродромы в оккупированном Крыму от ударов авиации.

Об этом сообщила пресс-служба ЮВО, передает Флот 2017.

«В ходе планового двустороннего учения по управлению авиацией и войсками ПВО подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа отразили воздушное нападение условного противника и прикрыли аэродромы базирования авиации от воздушного удара. Роль условного противника выполняли экипажи оперативно-тактической авиации, которые осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, выполняли полет в плотных строевых порядках», - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы истребители Су-30, вертолеты Ми-8 и Ми-35, истребители-бомбардировщики Су-34, выполнившие полет на предельно малых высотах и на высотах свыше 10 тысяч метров. Воздушное нападение условного противника отражали расчеты радиолокационных станций «Небо», «Каста», «Подлет», ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С», а также авиационные экипажи истребительной авиации Су-30 и Су-27, которые несут дежурство по ПВО.

Во время учений подразделения ПВО обнаружили и перехватили до пересечения условной границы более 30 воздушных целей.

Учения по выводу авиации из-под удара с аэродромов базирования проводятся также в Ростовской области и на Кубани.

С 6 по 16 августа 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа проведет масштабные учения с привлечением более 100 самолетов и вертолетов. В ходе учений будет применено более 300 зенитных управляемых ракет, более 2,5 тысяч выстрелов зенитной артиллерии, около 100 авиационных средств поражения.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов - Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».



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