Wizz Air восени відкриє 6 нових маршрутів з України

19:24 06.08.2019   Украина

Wizz Air запускає шість нових рейсів до Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Угорська авіакомпанія Wizz Air восени запустить шість нових рейсів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини.

"З 1 листопада лоу-кост полетить з Одеси до Вроцлава, з 2 листопада - в Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце, з 3 листопада - в Братиславу. Частота польотів по всіх маршрутах становитиме 2 рейси на тиждень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові напрямки Wizz Air частково перетинаються з рейсами, які раніше анонсував Ryanair. Лоу-кост вже літає з Одеси до Кракова, а восени планує запустити рейси в Берлін, Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Познань. Таким чином, авіакомпанії матимуть чотири загальних маршрути в Одесі.

Нагадаємо, Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air у майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

 



Ще на цю тему:

13:38 03.07.2019
Госавиаслужба разрешила авиакомпании Azur Air Ukraine летать в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу
11:20 07.06.2019
Госавиаслужба приостанавливает полеты авиакомпании Yanai
15:20 04.06.2019
МАУ будет выполнять полеты из Херсона на болгарский курорт
19:01 27.05.2019
SkyUp запустила прямі рейси з Одеси в Барселону
15:01 13.05.2019
Самолеты еще одной авиакомпании будут летать между Одессой и Киевом
17:41 19.04.2019
Італійський лоукостер Ernest Airlines запустив рейси з Одеси до Рима
12:21 11.04.2019
Український лоукостер полетить до Парижа і Ніцци: названі дати та ціни
17:01 09.04.2019
Італійський лоукостер Ernest Airlines з 19 квітня запустить рейси з Одеси до Рима
20:01 02.04.2019
Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
17:01 01.04.2019
Італійський лоукостер відновить польоти до Львова з Венеції
19:01 28.03.2019
Итальянская авиакомпания уже в апреле может начать полеты из Одессы в Рим
16:41 26.03.2019
Французская авиакомпания запустит рейсы из Киева в Париж
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:57 06.08.2019
Великобритания поддержала реформы в Грузии
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
09:59 06.08.2019
Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
16:57 06.08.2019
У Росії подружжя хочуть позбавити батьківських прав через участь у протесті
16:13 06.08.2019
Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии сдали экзамены на боевое дежурство в единой системе ПВО
14:02 06.08.2019
Подразделения ПВО отразили налет условного противника на аэродромы базирования авиации ЮВО
13:57 06.08.2019
Санкції нанесли російській економіці втричі менше шкоди, ніж падіння цін на нафту — МВФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
Всі новини країни
Турция Турция
20:40 06.08.2019
Ердоган оголосив про наближення нової операції Туреччини у Сирії
15:54 06.08.2019
США не допустять вторгнення Туреччини в Сирію - міністр
11:59 06.08.2019
Голова МЗС Туреччини на нараді послів зробив надзвичайно важливу для України заяву
08:59 06.08.2019
Фінляндія спільно з Туреччиною проведе спостережний політ над територією РФ
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 06.08.2019
ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ
20:20 06.08.2019
В Севастополе никто не захотел осваивать инвестиции оккупантов
19:54 06.08.2019
Оккупанты учились прикрывать аэродромы от авиаударов силами ПВО
19:24 06.08.2019
Wizz Air восени відкриє 6 нових маршрутів з України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд