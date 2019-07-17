Суд РФ призначив дату розгляду апеляції на арешт військовополонених моряків
|18:57 06.08.2019
|Крым
Московський міський суд Росії призначив розгляд апеляційних скарг сторони захисту на арешт військовополонених українських моряків на 16 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова у Facebook.
Адвокат зазначив, що дане судове засідання поки призначено стосовно першої групи військовополонених моряків: Дениса Гриценко, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченко, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Попова.
"Московський міський суд призначив дату і час судового засідання по розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на постанову Лефортовського районного суду міста Москви від 17.07.2019 про продовження строку тримання під вартою. Судове засідання відбудеться у Московському міському суді 16 серпня 2019 року в 11:00 у залі 327", - написав він.
Нагадаємо, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті у полон поблизу Керченської протоки.
Відзначимо, у червні Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити 24 українських моряків, які були взяті в полон в Керченській протоці, а також два військових катера "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
Ще на цю тему:
ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ
В Севастополе никто не захотел осваивать инвестиции оккупантов
Денісова спростовує зникнення Клиха із в'язниці
Клиха етапували, але його місцезнаходження досі невідоме
Джемілєв поїде із Зеленським до Ердогана
Россия в судебной осаде. Сможет ли «Нафтогаз» получить компенсацию за потерянные в аннексированном Крыму активы
Помпео висловив позицію США: Крим має бути повернуто Україні