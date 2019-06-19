Розпочався похід навчальних катерів ВМС

18:27 06.08.2019   Украина

Тактична група навчальних катерів «Нова Каховка» (A542), «Сміла» (A541) та «Чигирин» (A540) відбула у катерний похід.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України, передає Український мілітарний портал.

У складі екіпажів близько 50 курсантів ІІ-го й V-го курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також ІІ-го курсу Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія».

Похід триватиме 17 діб, впродовж яких навчальні катери відвідають іноземні порти — Гельджук (Турецька Республіка), Констанца (Румунія) і Варна (Республіка Болгарія). Окрім цього, катерна група з курсантами на борту подолає не одну тисячу морських миль та пройдуть протоками Босфор і Дарданелли.

Це вже другий похід у складі трьох навчальних катерів і четвертий загалом після 2014 року. Особливістю цьогорічного походу є те, що вперше спільно з курсантами-моряками у море вийдуть і курсанти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, які після завершення навчання поповнять лави офіцерського корпусу українських ВМС.

Курсанти під час походу мають опанувати всі вахти — рульовий, сигнальник, радіометрист тощо.

Також під час переходів морем курсанти відпрацьовуватимуть різноманітні корабельні бойові навчання. Штурмани прокладатимуть курс, механіки нестимуть вахту у машинному відділені. Майбутні офіцери тренуватимуться рятувати людей, які опинилися за бортом та у боротьбі за живучість корабля, буксирування та багатьох інших навчаннях та тренуваннях.



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