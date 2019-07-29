Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии успешно сдали экзамены на допуск к несению боевого дежурства в единой системе ПВО.

В ходе 10-дневного мероприятия в учебном центре зенитных ракетных подразделений ВС РФ в Московской области военнослужащие закрепили теоретические знания в специализированных классах, выполнили нормативы по тактической, специальной и технической подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Личный состав отработал развертывание С-300 из походного положения и оперативное приведение их к боевой готовности.

Зенитчики базы выполнили контрольные учебно-боевых задачи по противовоздушной обороне от ракетных и авиационных атак условного противника с электронными пусками ракет.

Расчеты комплексов С-300 «Фаворит» военной базы в Абхазии несут круглосуточное боевое дежурство по защите воздушного пространства республики и южных рубежей России.