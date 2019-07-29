Подразделения ПВО отразили налет условного противника на аэродромы базирования авиации ЮВО
|14:02 06.08.2019
|Россия
В ходе планового двустороннего учения по управлению авиацией и войсками ПВО подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа отразили воздушное нападение условного противника и прикрыли аэродромы базирования авиации от воздушного удара.
Роль условного противника выполняли экипажи оперативно-тактической авиации, которые осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, выполняли полет в плотных строевых порядках, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Были задействованы в том числе истребители Су-30, вертолеты Ми-8 и Ми-35, истребители-бомбардировщики Су-34, выполнившие полет на предельно малых высотах и на высотах свыше 10 тысяч метров.
Задачи по отражению воздушного нападения условного противника выполняли расчеты современных радиолокационных станций «Небо», «Каста», «Подлет» различных модификаций, зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также авиационными экипажами истребительной авиации Су-30 и Су-27, которые также несут дежурство по ПВО.
Более 30 воздушных целей, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЮВО были своевременно обнаружены и перехвачены до пересечения условной воздушной границы.
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