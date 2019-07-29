В ходе планового двустороннего учения по управлению авиацией и войсками ПВО подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа отразили воздушное нападение условного противника и прикрыли аэродромы базирования авиации от воздушного удара.

Роль условного противника выполняли экипажи оперативно-тактической авиации, которые осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, выполняли полет в плотных строевых порядках, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Были задействованы в том числе истребители Су-30, вертолеты Ми-8 и Ми-35, истребители-бомбардировщики Су-34, выполнившие полет на предельно малых высотах и на высотах свыше 10 тысяч метров.

Задачи по отражению воздушного нападения условного противника выполняли расчеты современных радиолокационных станций «Небо», «Каста», «Подлет» различных модификаций, зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также авиационными экипажами истребительной авиации Су-30 и Су-27, которые также несут дежурство по ПВО.

Более 30 воздушных целей, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЮВО были своевременно обнаружены и перехвачены до пересечения условной воздушной границы.