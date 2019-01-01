Молдова прискорює переговори з Україною про перспективу отримання газу з української транспортної системи, щоб уникнути можливих перебоїв з поставками взимку, якщо Росія і Україна не досягнуть нової угоди про транзит газу до 31 грудня 2019 року .

Про це пише Interfax Global Energy Services, передає Інтерфакс-Україна.

Наразі Молдова отримує майже 3 млрд кубометрів газу в рік (майже 99% свого споживання) з Росії Трансбалканським коридором, який йде через Україну.

Планувалося, що знизити залежність від російського газу Молдова зможе за допомогою інтерконектора Румунія-Молдова потужністю 1,5 млрд кубометрів газу в рік, який повинен був бути побудований до грудня поточного року, але його будівництво затримується мінімум до середини 2020 року.

На слуханнях у комітеті із закордонних справ Європарламенту минулого тижня прем'єр-міністр Молдови Майя Санду підтвердила, що країна розглядає можливість отримання газу з України. Так, відповідні оператори газотранспортних систем країн - "Укртрансгаз" і "Молдоватрансгаз" - ведуть переговори щодо угоди, яка охоплюватиме зиму 2019/2020 років і триватиме доти, поки не буде готовий інтерконектор Румунія-Молдова.

У червні "Укртрансгаз" запропонував постачати газ в Молдову з української транспортної системи. Генеральний директор НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв також заявив минулого тижня, що "Нафтогаз" веде переговори з Молдовою про те, щоб остання орендувала потужності в українських підземних сховищах газу (ПСГ).

В останні місяці Україна збільшила потужність своїх підземних сховищ, які складаються з 11 підземних сховищ загальною місткістю 31 млрд куб. У березні цього року "Укртрансгаз" оголосив про намір продати 12 млрд кубометрів газу з ПСГ на ринки Центральної та Східної Європи в разі припинення поставок газу з Росії.

"Україна намагається стати центром зберігання газу для (східноєвропейського) регіону, і Молдова може стати пілотним проектом", - сказав Interfax Global Energy Services Денис Ценуса, асоційований експерт з енергетичної безпеки в молдовському аналітичному центрі Expert-Group.

Запаси газу, що зберігаються в Україні, можуть легко забезпечити невеликий ринок, такий як Молдова, який споживає 1,5 млрд кубометрів на рік. Однак ця цифра не враховує територію Придністров'я, якій російська монополія "Газпром" поставляє близько 2 млрд куб. на рік, а рахунок оплачує центральний уряд Молдови.

Минулого року міністр економіки і інфраструктури Молдови Кирило Габурич заявляв, що новий контракт з "Газпромом" не обговорюватиметься до завершення будівництва інтерконектора Румунія-Молдова, що дозволило б Кишиневу торгуватися про нижчу ціну поставок газу. Однак затримка з приєднанням змусила Молдову змінити свою позицію.

З огляду на залежність Молдови від поставок російського газу країна залежить від результату тристоронніх переговорів Росії, України і Єврокомісії. Молдова також є транзитною країною для російського газу, який йде далі в Європу. Країна може потенційно втратити $ 50-60 млн на рік доходів, отриманих від транзиту газу Трансбалканським коридором.

Київ і Кишинів сподіваються, що поставки газу можуть піти реверсом трансбалканського коридору в точці з'єднання Isaccea 1 між Молдовою і Румунією. Цей проект, визначений Євросоюзом як проект спільного інтересу, припускає поставку реверсом 1,5 млрд кубометрів румунського газу в Молдову і Україну з початку 2020 року.

Однак ділянку Negru Voda-Isaccea - сегмент трансбалканського газопроводу, який йде від румунсько-болгарського до румунсько-молдовського кордону, ще не працює в повній відповідності з європейськими правилами щодо доступу третіх сторін.

Хоча термін контракту румунської ТSO Transgaz з "Газпромом" на постачання через цю ділянку закінчився в 2016 році, "Газпром" де-факто залишається єдиним постачальником.

У 2018 році "Газпром" поставив до Румунії 1,32 млрд кубометрів газу, в Молдову - 2,9 млрд куб. м газу.