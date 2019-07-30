Прокуратура АР Крим під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактом незаконного заходження суден на тимчасово окуповану територію України, встановила факт порушення суднами «RANI» та «ALIANCA» порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим .



З метою оперативного реагування, прокуратура АР Крим ініціювала перевірку та направила до Морської адміністрації України відповідний лист, за результатами розгляду якого, від Міністерства закордонних справ України було отримано інформацію, що у зв’язку з порушення законодавства України суднами «RANI» та «ALIANCA» проведено відповідну роботу з Морською адміністрацією Республіки Того, передає Прокуратура АР Крим.

Як наслідок, судно «ALIANCA» виключно з Реєстру судноплавства, що позбавляє останнього права плавання під прапором Того, та накладено штрафні санкції в розмірі 15 тис доларів США.

Що стосується судна «RANI», у зв’язку зі зміною судновласника, новий власник судна попереджений про виключення останнього з Реєстру судноплавства у випадку повторного заходження до закритих портів півострова Крим.

