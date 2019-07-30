Мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском крае, подняты по тревоге для проведения тактического учения на полигоне Николо-Александровский.

Совершив марш на военной технике по пересеченной местности, мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отразили налет авиации условного противника и нападение разведывательно-диверсионной группы. По прибытии в район проведения учения они провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев зараженный участок местности, развернули полевой лагерь, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения личный состав мотострелковой роты, усиленный батареей гаубичной артиллерии, зенитно-артиллерийским взводом, отделением роты снайперов, отработает задачи ведения оборонительного и наступательного боя, поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп, выхода из боя и отхода в назначенные районы для перегруппировки сил и средств.

В соответствии с требованиями командующего войсками округа, особое внимание будет уделяться взаимодействию мотострелковых подразделений и вертолетов армейской авиации для точечного поражения с воздуха объектов условного противника.

При перемещении на поле боя мотострелки выполнят нормативы по маскировке и инженерному оборудованию позиций в степной местности, преодолению минно-взрывных заграждений, а также выполнению специальных задач с использованием новейших средств связи.

Выполнение задач контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Руководство учением в режиме реального времени отслеживает маршруты передвижения колонн и практические действия войск. Всего в учениях принимают участие около 800 военнослужащих, задействовано более 200 единиц бронетанковой и колесной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, САУ 2С19 «Мста-С».