Мотострелки ЮВО в Ставропольском крае подняты по тревоге для проведения тактического учения на местности
|12:06 06.08.2019
|Россия
Мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском крае, подняты по тревоге для проведения тактического учения на полигоне Николо-Александровский.
Совершив марш на военной технике по пересеченной местности, мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отразили налет авиации условного противника и нападение разведывательно-диверсионной группы. По прибытии в район проведения учения они провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев зараженный участок местности, развернули полевой лагерь, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения личный состав мотострелковой роты, усиленный батареей гаубичной артиллерии, зенитно-артиллерийским взводом, отделением роты снайперов, отработает задачи ведения оборонительного и наступательного боя, поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп, выхода из боя и отхода в назначенные районы для перегруппировки сил и средств.
В соответствии с требованиями командующего войсками округа, особое внимание будет уделяться взаимодействию мотострелковых подразделений и вертолетов армейской авиации для точечного поражения с воздуха объектов условного противника.
При перемещении на поле боя мотострелки выполнят нормативы по маскировке и инженерному оборудованию позиций в степной местности, преодолению минно-взрывных заграждений, а также выполнению специальных задач с использованием новейших средств связи.
Выполнение задач контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Руководство учением в режиме реального времени отслеживает маршруты передвижения колонн и практические действия войск. Всего в учениях принимают участие около 800 военнослужащих, задействовано более 200 единиц бронетанковой и колесной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, САУ 2С19 «Мста-С».
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