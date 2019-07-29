Около 50 водолазов Черноморского флота проводят учебные погружения на глубины от 45 до 60 метров
|18:23 06.08.2019
|Севастополь
Водолазные специалисты отряда спасательных судов Черноморского флота проводят плановые учебные водолазные спуски на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.
Спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, на глубины от 45 до 60 метров, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Под водой водолазы отрабатывают действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, где закреплен макет эпроновской выгородки субмарины.
К обеспечению водолазных работ привлечено специализированное водолазное судно, оснащенное современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом «Осмотр» и штатным спасательным оборудованием.
В ходе выполнения задач под водой специалистами проводится индивидуальная оценка физиологической натренированности водолазов.
Тренировки продлятся до конца текущей недели. К учебным мероприятиям привлечено порядка 50 водолазных специалистов Черноморского флота.
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