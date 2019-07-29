Водолазные специалисты отряда спасательных судов Черноморского флота проводят плановые учебные водолазные спуски на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.

Спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, на глубины от 45 до 60 метров, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Под водой водолазы отрабатывают действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, где закреплен макет эпроновской выгородки субмарины.

К обеспечению водолазных работ привлечено специализированное водолазное судно, оснащенное современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом «Осмотр» и штатным спасательным оборудованием.

В ходе выполнения задач под водой специалистами проводится индивидуальная оценка физиологической натренированности водолазов.

Тренировки продлятся до конца текущей недели. К учебным мероприятиям привлечено порядка 50 водолазных специалистов Черноморского флота.