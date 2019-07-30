В ЮВО стартовало самое масштабное учение с группировками авиации и ПВО
|08:25 06.08.2019
|Россия
В ЮВО стартовало самое масштабное двустороннее учение с группировками авиации и ПВО. В нем задействовано более 300 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.
Полевые пункты управления двух противоборствующих группировок авиации и войск противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) развернуты на полигонах Ашулук и Капустин-Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Планом учения предусмотрен вывод авиации из-под удара с аэродромов на Кубани, в Крыму и Ростовской области, с перебазированием на оперативные аэродромы в Астраханской области, на Ставрополье и в Северной Осетии.
На втором этапе учения группировки ВВС и ПВО отработают отражение ракетного авиационного удара и нанесение огневого удара в районах четырех авиационных полигонов: в Крыму, на Кубани и Ставрополье, двух полигонов Капустин Яр и Ашулук, двух полигонов в акватории Черного и Каспийского морей. В боевом применении будет использовано более 300 зенитных управляемых ракет, более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы.
В Ростовской области на полевой аэродром с грунтовой взлетно-посадочной полосой выполнят посадку и взлеты самолеты штурмовой авиации Су-25. В Астраханской области армейская авиация отработает доставку автомобильного топливозаправщика военно-транспортным вертолетом Ми-26 с последующей дозаправкой на полевом аэродроме ударных вертолетов.
В течение десяти дней соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также подразделения ПВО общевойсковых объединений и береговых частей Черноморского флота проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области.
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