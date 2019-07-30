Денісова спростовує зникнення Клиха із в'язниці
|17:24 06.08.2019
|Крым
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що інформація про нібито зникнення українського політв'язня в РФ Станіслава Клиха не підтвердилася.
Про це вона написала у Facebook, передає Укрінформ.
"Інформація, що з’явилася у ЗМІ напередодні пізно ввечері про зникнення Станіслава Клиха, не підтвердилася. Як повідомили українському консулу у Федеральній службі виконання покарань РФ, Станіслав три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту. Зараз його повернуто до пенітенціарної установи Челябінської області", - зазначила омбудсман.
Вона також зауважила, що 9 серпня Станіслава Клиха планує відвідати український консул.
Раніше російська правозахисниця Тетяна Щур повідомила у соцмережі, що українського політв'язня у РФ Станіслава Клиха 30 липня відправили із тюремної лікарні у Челябінську назад до в'язниці у Верхньоуральську, але там його прибуття наразі не підтвердили.
Як повідомлялося, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і до 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили в убивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні в цей період.
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