У Росії подружжя хочуть позбавити батьківських прав через участь у протесті
|16:57 06.08.2019
|Россия
Прокуратура Москви хоче позбавити батьківських прав подружню пару, яка прийшла з однорічним сином на акцію протесту 27 липня.
У пресрелізі відомства стверджується, що батьки під час мітингу передали малолітню дитину «третій особі», і через це хлопчик зазнав небезпеки і нібито зазнав фізичної та моральної шкоди, передає Радіо Свобода.
У прокуратурі стверджують, що батько дитини не має права голосу на виборах у Москві, оскільки має лише тимчасову реєстрацію в російській столиці. Імена в публікації не вказані.
Відомство також повідомило про перевірку за фактами участі неповнолітніх в неузгоджених публічних заходах у Москві 27 липня і 3 серпня.
У російській столиці в останні дві суботи відбулися акції за допуск незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. В обох випадках число затриманих перевищило тисячу, а поліція і Росгвардія застосовували силу.
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