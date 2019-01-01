Херсонский речпорт перевалит партию металлопроката в Турцию

16:37 06.08.2019   Украина

Филиал «Херсонский речной порт» ПАО АСК «Укрречфлот» запланировал перевалить партию стальных рулонов в Турцию объёмом около 7 тыс. тонн.

Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта, передают Порты Украины.

«Порт загрузки — филиал «Херсонский речной порт» ЧАО АСК «Укрречфлот», причал №2, порт разгрузки — Турция», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ориентировочная дата прибытия судов в порт загрузки — 15 августа.

Херсонский речной порт расположен в устье реки Днепр, в 28 км от Днепро-Бугского лимана, на правом берегу реки Кошевая. Это единственный устьевой речной порт Днепра с круглогодичной навигацией. Порт находится вне шлюзов гидростанций Днепровского каскада. Порт производит перевалку внешнеторговых и транзитных грузов различной номенклатуры и принимает под обработку морские суда с осадкой до 7,8 м, а также суда типа «река-море».

Перевалка грузов в портах, принадлежащих АСК «Укрречфлот», в январе-июне 2019 года составила 1,8 млн. тонн. В том числе перевалка грузов в портах центрального региона (Днепр, Запорожье, Никополь) составила 1 млн тонн, а южного (Херсон и Николаев) — 0,8 млн тонн.



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