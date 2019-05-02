Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що будь-яка операція Туреччини на півночі Сирії буде "неприйнятною", і США запобігатимуть одностороннім вторгненням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У неділю президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина проведе операціюна схід від річки Євфрат на півночі Сирії, в районі, підконтрольному курдським "Загонам народної самооборони" (YPG).

"Ми вважаємо, що будь-які односторонні дії з їхнього боку були б неприйнятними", - сказав Еспер.

"Те, що ми будемо робити, - це запобігати одностороннім вторгненням, які знову б порушили взаємні інтереси Сполучених Штатів, Туреччини та SDF на півночі Сирії", - заявив Еспер.

YPG є частиною "Сирійських демократичних сил" - SDF, які за останні чотири роки взяли під контроль значну частину північно-східної Сирії, вибивши звідти бойовиків "Ісламської держави".

Анкара розглядає YPG як терористичну організацію і вимагає її виходу з низки прикордонних міст в провінціях Ракка та Хасака.

Еспер заявив, що у Сполучених Штатів немає жодних "амбіцій" відмовитися надавати підтримку SDF, але відмовився гарантувати, що США захистять їх у разі турецької операції.

Команда Пентагону перебуває в Туреччині для обговорень з турецькими посадовцями цього питання, і Еспер заявив, що сподівається, що з Анкарою можна досягти домовленості.

Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив "розорити" Туреччину, якщо та атакує курдів.