Завдання української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) - просування інтересів України, не варто акцентувати увагу, бере участь чи ні в роботі цієї організації російська делегація .

Про це наголошує майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко, передає Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання - не у виключенні Росії, а пропонування своїх позицій, просування тих резолюцій, які відповідають інтересам України. Ми на цьому і зосередимося - це можна робити і з Росією (делегацією РФ в ПАРЄ - ІФ), і без Росії", - сказав Яременко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, наскільки доцільно призупинити роботу української делегації в ПАРЄ у відповідь на рішення щодо повернення делегації РФ у ПАРЄ, як про це заявляли деякі українські парламентарі.

Він зазначив, що Рада Європи "поставила під сумнів відданість принципам", і висловив жаль, що українську позицію підтримує невелика кількість держав. "Значить, ми маємо адаптуватися до ситуації та шукати спосіб просувати свої інтереси. Наш інтерес - не у виключенні Росії, а в консолідації підтримки навколо наших поглядів. Ось цим і займаємося", - зазначив Яременко.

За його словами, "стрельнути собі в ногу завжди можна", але це контрпродуктивно.

Майбутній нардеп зазначив, що українська делегація Верховної Ради восьмого скликання в ПАРЄ "часом свою важливу позитивну роботу неправильно акцентувала, дещо зміщувала акценти з політичною метою".

Яременко наголосив, що ПАРЄ - це той майданчик, де можна і треба домовлятися.

"ПАРЄ - організація парламентів. Там немає якоїсь однієї установки - йди, домовляйся, йди говори - у тебе завжди будуть перемоги і завжди будуть поразки. В одних випадках тебе підтримуватимуть, в інших - ти десь не дотягнеш. Це нормальна робота, і навколо неї не треба істерик", - зазначив політик.

За його словами, Україні потрібна ПАРЄ, оскільки вона встановлює стандарти у сфері прав людини. "І нам ці стандарти потрібно запроваджувати у себе в країні", - наголосив Яременко.

Він також зазначив, що наразі не вирішено, яка саме делегація - парламенту попереднього скликання чи нового - братиме участь в осінній сесії ПАРЄ.

"Це залежить від нашого рішення. Ми можемо підтвердити повноваження старої делегації на осінню сесію. Можемо вже сформувати нову. Все залежатиме від нашого розуміння моменту і доцільності. Адже попередня делегація... має посади в комітетах, і з цієї позиції їй деякі питання вирішувати легше, ніж новій (делегації - ІФ), у якої ще немає посад. Якщо будуть такі питання, які важливі, і буде доцільно, щоб брала участь стара делегація, я думаю, що ми можемо собі дозволити залишити її. Якщо ж не буде цих питань, звісно, потрібно, щоб швидше виступала нова, вчилася, боролася за місця", - сказав Яременко.