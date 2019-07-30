Районний суд у столиці Росії розглянув справи Ібріша Сейдаметова, Айдера Кадирова і Сейдамета Гафарова – учасників акції на підтримку фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір».

Кожному з них суд призначив штраф у розмірі 15 тисяч рублів (це близько шести тисяч гривень), повідомила група «Кримська солідарність», передає Радіо Свобода.

11 липня в Москві були затримані 44 кримськотатарських активісти, які прийшли до будівлі Верховного суду підтримати засуджених у справі «Хізб ут-Тахрір». Силовики доправили їх до відділку поліції, де склали протоколи про порушення правил проведення заходу.

29 липня Таганський районний суд розглянув справи 18 доправлених до відділку, всім призначили штраф 20 тисяч рублів. Справи інших 23 затриманих на акції будуть розглянуті впродовж серпня, повідомляє сайт «ОВД-Инфо».

Чотирьох затриманих в окупованому Криму фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» у грудні 2018 року засудили в Росії до різних термінів позбавлення волі: Енвера Мамутова – до 17 років колонії суворого режиму і півтора року обмеження волі за звинуваченням в «організації діяльності терористичної організації»; Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Зеврі Абсеїтова – до дев’яти років суворого режиму і року обмеження волі за «участь у терористичній організації». Усіх чотирьох також визнали винними в готуванні до насильницького захоплення влади.

В Україні «Хізб ут-Тахрір» діє законно. Водночас, у Росії Верховний суд заборонив «Хізб ут-Тахрір» ще у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними», і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Захисники заарештованих у «справі Хізб ут-Тахрір» у Криму вважають їх переслідування вмотивованим релігійним упередженням. Адвокати звертають увагу, що обвинувачувані за цією справою – переважно кримські татари, а також українці і представники інших етносів, які сповідують іслам.