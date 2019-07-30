Суд у Москві оштрафував кримських татар за підтримку засуджених співвітчизників

15:14 06.08.2019   Крым

Районний суд у столиці Росії розглянув справи Ібріша Сейдаметова, Айдера Кадирова і Сейдамета Гафарова – учасників акції на підтримку фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір».

Кожному з них суд призначив штраф у розмірі 15 тисяч рублів (це близько шести тисяч гривень), повідомила група «Кримська солідарність», передає Радіо Свобода.

11 липня в Москві були затримані 44 кримськотатарських активісти, які прийшли до будівлі Верховного суду підтримати засуджених у справі «Хізб ут-Тахрір». Силовики доправили їх до відділку поліції, де склали протоколи про порушення правил проведення заходу.

29 липня Таганський районний суд розглянув справи 18 доправлених до відділку, всім призначили штраф 20 тисяч рублів. Справи інших 23 затриманих на акції будуть розглянуті впродовж серпня, повідомляє сайт «ОВД-Инфо».

Чотирьох затриманих в окупованому Криму фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» у грудні 2018 року засудили в Росії до різних термінів позбавлення волі: Енвера Мамутова – до 17 років колонії суворого режиму і півтора року обмеження волі за звинуваченням в «організації діяльності терористичної організації»; Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Зеврі Абсеїтова – до дев’яти років суворого режиму і року обмеження волі за «участь у терористичній організації». Усіх чотирьох також визнали винними в готуванні до насильницького захоплення влади.

В Україні «Хізб ут-Тахрір» діє законно. Водночас, у Росії Верховний суд заборонив «Хізб ут-Тахрір» ще у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними», і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Захисники заарештованих у «справі Хізб ут-Тахрір» у Криму вважають їх переслідування вмотивованим релігійним упередженням. Адвокати звертають увагу, що обвинувачувані за цією справою – переважно кримські татари, а також українці і представники інших етносів, які сповідують іслам.



Ще на цю тему:

12:23 06.08.2019
Оккупационная власть Крыма усилила репрессии против крымских татар
11:19 06.08.2019
Суд в окупованому Криму продовжив арешт п’ятьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
18:50 05.08.2019
«Суд» в оккупированном Крыму продлил арест троим крымским татарам
14:00 05.08.2019
Кримськотатарська журналістка має намір оскаржити в ЄСПЛ відкриту проти неї в Криму справу
11:20 05.08.2019
Ресуль Велиляев вернулся в Крым из московского «Лефортово» / Фото
09:40 05.08.2019
HRW: Тяжкохворий Бекіров має бути у лікарні, а не камері СІЗО
20:49 02.08.2019
Україна відкрила справу через переслідування журналістки ATR в окупованому Криму
19:07 02.08.2019
В окупованому Криму чоловік розстріляв сусіда та підпаливши власний дім - вчинив самогубство
18:08 02.08.2019
У Туреччині підтримали флешмоб кримських татар "Єдність дорожча за штрафи" проти затримань активістів у Москві
15:49 02.08.2019
"Суд" у Криму відмовив в апеляції на арешт журналістки телеканалу АТR
14:42 02.08.2019
"Суд" у Криму розгляне в закритому режимі продовження арешту фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
09:02 02.08.2019
Окупанти дали ще три місяці арешту фігурантам алуштинської справи "Хізб ут-Тахрір"
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:57 06.08.2019
Великобритания поддержала реформы в Грузии
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:59 06.08.2019
Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
Всі новини країни
Россия Россия
13:57 06.08.2019
Санкції нанесли російській економіці втричі менше шкоди, ніж падіння цін на нафту — МВФ
10:59 06.08.2019
У Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка
20:20 05.08.2019
ЮВО: Три артиллерийских катера совершают переход из Санкт-Петербурга в Астрахань
19:10 05.08.2019
ЮВО: Железнодорожные войска провели учение по восстановлению железной дороги
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
Всі новини країни
Турция Турция
15:54 06.08.2019
США не допустять вторгнення Туреччини в Сирію - міністр
11:59 06.08.2019
Голова МЗС Туреччини на нараді послів зробив надзвичайно важливу для України заяву
08:59 06.08.2019
Фінляндія спільно з Туреччиною проведе спостережний політ над територією РФ
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
Всі новини країни
Украина Украина
16:37 06.08.2019
Херсонский речпорт перевалит партию металлопроката в Турцию
16:15 06.08.2019
Клиха етапували, але його місцезнаходження досі невідоме
15:37 06.08.2019
У "Слузі народу" вважають за доцільне просування інтересів України в ПАРЄ без акценту на присутність там РФ
15:14 06.08.2019
Суд у Москві оштрафував кримських татар за підтримку засуджених співвітчизників
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд