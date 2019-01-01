«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо

14:55 06.08.2019   Армения

Лоукостер «Победа» приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона.

Об этом ТАСС   сообщил источник в авиакомпании, передает NEWS.am.

По его словам, решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.

«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона «Победа» выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена», - сказал он.

Официальный представитель компании подтвердил, что продажи приостановлены. На данный момент «Победа» выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.

Лоукостер открыл рейсы в Гюмри в декабре 2016 года.



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