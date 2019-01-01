Джемілєв прокоментував будівництво мечеті в Києві
|14:37 06.08.2019
|Украина
В Києві планують збудувати мечеть за кошти Турецької Республіки.
Про це журналісту УНН розповів лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.
“Фінансування будівництва мечеті в Києві буде зі сторони Турецької Республіки. От ми поїдемо у Туреччину та будемо уточнювати деталі. Проект майже підготовлений”, — сказав Джемілєв
За його словами, попередню домовленість про підтримку турецької сторони вже отримано.
Також, він сказав що будівництво мечеті планується в Печерському районі Києва.
Нагадаємо, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв поїде з Президентом України Володимиром Зеленським у Туреччинуі зустрінеться з турецьким лідером Раджеп Тайіпом Ердоганом.
Довідково. За часів незалежності в Києві було збудовано одну мечеть — “Ар-Рахма” (в перекладі означає "милосердя"). Розташована вона по вулиці Лук’янівській.
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