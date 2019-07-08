Участь Верховної Ради в обговоренні кандидатур перед призначенням послів не є самоціллю, необхідно сформувати механізми парламентського контролю над зовнішньою політикою держави.

Так вважає майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко, передає Інтерфакс-Україна.

"Це не самоціль - участь парламентського комітету в призначенні послів або навіть в обговоренні. Мета - це створити ефективний парламентський контроль над зовнішньою політикою", - сказав Яременко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Дипломат зазначив, що в Україні не повністю оформлено законодавче поле у сфері зовнішньої політики. "У нас є закон про засади зовнішньої та внутрішньої політики, ми могли би подумати над законом про засади зовнішньої політики окремо", - сказав він.

Яременко повідомив, що, за попередньою домовленістю представників "Слуги народу", у Верховній Раді мають намір провести парламентські слухання щодо зовнішньої політики. За його словами, це питання обговорили з представниками Офісу президента України та з керівництвом Міністерства закордонних справ. "У рамках слухань зробити це процесом дискусій, аргументацій тощо, виробити спільне велике бачення зовнішньої політики", - пояснив він.

Дипломат додав, що дискусії в парламенті ляжуть в основу законопроекту про засади зовнішньої політики.

"Подивимося, які є проблеми в зовнішній політиці, яких інструментів бракує, що потрібно змінити, включно із системою фінансування, тому що нині в зовнішній політиці ми фінансуємо інституції, тобто зарплати та утримання посольств, а не напрями роботи. В нас, наприклад, немає фінансування стримування російської агресії", - сказав він.

Крім того, за словами Яременка, необхідно вирішити проблеми консульського обслуговування українців.

"У рамках цієї дискусії виникне питання парламентського контролю над зовнішньою політикою, зокрема, можливо, якась участь в обговоренні – не призначенні, це робить президент - кандидатур послів", - наголосив він.

Він вважає хорошою ідеєю проходження майбутніх послів через слухання в парламенті, однак зазначає, що лише обговоренням кандидатур послів не повинна обмежуватися роль Верховної Ради.

"Якщо ми хочемо розуміти, що відбувається із зовнішньою політикою, нам потрібно не лише брати участь у їх обговоренні, а і приймати звіти, наприклад, за половину періоду, відбутого в країні, за результатами, щоб у парламенті інституційно зберігалася пам'ять про зовнішню політику. Сьогодні цього немає", - сказав Яременко.