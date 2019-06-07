Втрати російської економіки від запроваджених Заходом санкцій призвели до зниження економічного зростання країни на 0,2 відсоткових пункти щороку. Втрати від низьких цін на нафту склали 0,65 відсоткових пункти.

Такі дані наводить Міжнародний валютний фонд у щорічній доповіді щодо економіки Росії, передає Громадське.

Таким чином, економіка РФ найбільше втрат зазнає саме від низьких цін на нафту. Окрім санкцій, на неї також впливають жорстка бюджетна політика, а також грошово-кредитна політика. В сумі всі ці фактори призвели до щорічних втрат економікою Росії близько 1,2 відсоткових пункти економічного зростання у 2014-2018 роках.

Так, щорічне зростання російської економіки у 2014-2018 роках складало 0,5%. Якби не санкції та низькі ціни на нафту воно б складало 1,7%. За чотири роки російська економіка могла б зрости на майже 6%, однак зросла лише на 2,5% через рекордне падіння світових цін на нафту та застосування західних санкцій.

Раніше в Bloomberg підрахували, що санкції Заходу коштували Росії 6% ВВП. Зокрема, у 2018 році економіка РФ була на 10% меншою від прогнозу, зробленого у 2013 році, до запровадження Заходом санкцій проти Росії за анексію українського Криму. Водночас, значну роль у спаді російської економіки відіграло падіння світових цін на нафту.

Перші санкції проти РФ за анексію Криму та війну на Донбасі США запровадили у 2014-му. Обмеження торкнулися ключових секторів російської економіки. Під санкції потрапили «Роснафта», газова компанія «Новатек», державні Зовнішекономбанк і Газпромбанк, а також підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» — таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі».