Санкції нанесли російській економіці втричі менше шкоди, ніж падіння цін на нафту — МВФ

13:57 06.08.2019   Россия

Втрати російської економіки від запроваджених Заходом санкцій призвели до зниження економічного зростання країни на 0,2 відсоткових пункти щороку. Втрати від низьких цін на нафту склали 0,65 відсоткових пункти.

Такі дані наводить Міжнародний валютний фонд у щорічній доповіді щодо економіки Росії, передає Громадське.

Таким чином, економіка РФ найбільше втрат зазнає саме від низьких цін на нафту. Окрім санкцій, на неї також впливають жорстка бюджетна політика, а також грошово-кредитна політика. В сумі всі ці фактори призвели до щорічних втрат економікою Росії близько 1,2 відсоткових пункти економічного зростання у 2014-2018 роках.

Так, щорічне зростання російської економіки у 2014-2018 роках складало 0,5%. Якби не санкції та низькі ціни на нафту воно б складало 1,7%. За чотири роки російська економіка могла б зрости на майже 6%, однак зросла лише на 2,5% через рекордне падіння світових цін на нафту та застосування західних санкцій.

Раніше в Bloomberg підрахували, що санкції Заходу коштували Росії 6% ВВП. Зокрема, у 2018 році економіка РФ була на 10% меншою від прогнозу, зробленого у 2013 році, до запровадження Заходом санкцій проти Росії за анексію українського Криму. Водночас, значну роль у спаді російської економіки відіграло падіння світових цін на нафту.

Перші санкції проти РФ за анексію Криму та війну на Донбасі США запровадили у 2014-му. Обмеження торкнулися ключових секторів російської економіки. Під санкції потрапили «Роснафта», газова компанія «Новатек», державні Зовнішекономбанк і Газпромбанк, а також підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» — таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі».



Ще на цю тему:

16:00 26.07.2019
Россия ограничила для иностранцев рынок газовых турбин
20:20 02.07.2019
В России предлагают снять для силовиков запрет на закупку импортных товаров
13:00 01.07.2019
"Импортозаместить" двигатели для вертолетов "Ансат" Россия сможет лишь через 3-4 года
21:42 20.06.2019
Путин рассказал о приблизительных потерях РФ и ЕС в результате санкций
18:23 07.06.2019
Итальянская компания поможет России создать производство турбин после скандала с Siemens
09:01 15.05.2019
Конгрес США розглядає проект нових санкцій за втручання Росії в американські вибори
12:11 27.09.2018
Дуда и Мэй с трибуны ООН обвинили Россию в нарушении международных норм
11:59 19.09.2018
Санкции в действии: захваченный оккупантами завод "Залив" сорвал поставку двух военных кораблей
18:19 03.08.2018
В России заявили о проблемах в энергетике из-за отсутствия доступа к иностранным технологиям и деньгам
13:50 02.08.2018
В России готовится к финансовому краху еще одно предприятие ВПК
17:02 31.07.2018
Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту
12:39 25.07.2018
Раскрыт комплекс мер по выводу En+ Олега Дерипаски из-под санкций
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:57 06.08.2019
Великобритания поддержала реформы в Грузии
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:59 06.08.2019
Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
Всі новини країни
Россия Россия
13:57 06.08.2019
Санкції нанесли російській економіці втричі менше шкоди, ніж падіння цін на нафту — МВФ
10:59 06.08.2019
У Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка
20:20 05.08.2019
ЮВО: Три артиллерийских катера совершают переход из Санкт-Петербурга в Астрахань
19:10 05.08.2019
ЮВО: Железнодорожные войска провели учение по восстановлению железной дороги
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
Всі новини країни
Турция Турция
15:54 06.08.2019
США не допустять вторгнення Туреччини в Сирію - міністр
11:59 06.08.2019
Голова МЗС Туреччини на нараді послів зробив надзвичайно важливу для України заяву
08:59 06.08.2019
Фінляндія спільно з Туреччиною проведе спостережний політ над територією РФ
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
Всі новини країни
Украина Украина
16:37 06.08.2019
Херсонский речпорт перевалит партию металлопроката в Турцию
16:15 06.08.2019
Клиха етапували, але його місцезнаходження досі невідоме
15:37 06.08.2019
У "Слузі народу" вважають за доцільне просування інтересів України в ПАРЄ без акценту на присутність там РФ
15:14 06.08.2019
Суд у Москві оштрафував кримських татар за підтримку засуджених співвітчизників
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд