Черноморский флот России впервые пополнили окончившие гражданские вузы лейтенанты.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

Прибывшие офицеры уже назначены на должности и приступили к исполнению служебных обязанностей на кораблях, в частях морской авиации и ПВО, а также береговых соединениях и подразделениях ЧФ России. Кроме выпускников, впервые получивших офицерское звание, на флот прибыли и старшие офицеры, завершившие обучение в Военной академии Генштаба.

Всего на Черноморский флот России для дальнейшего прохождения службы прибыло более 250 офицеров.