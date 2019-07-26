ЧФ России пополнили 50 лейтенантов-выпускников гражданских вузов
|13:37 06.08.2019
|Крым
Черноморский флот России впервые пополнили окончившие гражданские вузы лейтенанты.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
Прибывшие офицеры уже назначены на должности и приступили к исполнению служебных обязанностей на кораблях, в частях морской авиации и ПВО, а также береговых соединениях и подразделениях ЧФ России. Кроме выпускников, впервые получивших офицерское звание, на флот прибыли и старшие офицеры, завершившие обучение в Военной академии Генштаба.
Всего на Черноморский флот России для дальнейшего прохождения службы прибыло более 250 офицеров.
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