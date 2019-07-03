Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по вопросам Европы и США Кристофером Пинчером.



Давид Залкалиани поздравил Кристофера Пинчера с назначением на важную должность и пожелал ему успехов в его будущей деятельности, передает Грузия Online.



Стороны подчеркнули успешное сотрудничество двух стран в двустороннем и многостороннем форматах. Особо была отмечена важность стратегического диалога по Уордропа и выражена надежда, что эта платформа станет еще более динамичной после «Брексит».



Со своей стороны государственный министр подчеркнул, что Великобритания остается важным союзником и сторонником Грузии. В ходе беседы стороны подчеркнули важность активной динамики двусторонних встреч и выразили готовность в этом отношении, будь то в рамках двусторонних обменных визитов или мероприятий международных организаций.