Великобритания поддержала реформы в Грузии
|12:57 06.08.2019
|Грузия
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по вопросам Европы и США Кристофером Пинчером.
Давид Залкалиани поздравил Кристофера Пинчера с назначением на важную должность и пожелал ему успехов в его будущей деятельности, передает Грузия Online.
Стороны подчеркнули успешное сотрудничество двух стран в двустороннем и многостороннем форматах. Особо была отмечена важность стратегического диалога по Уордропа и выражена надежда, что эта платформа станет еще более динамичной после «Брексит».
Со своей стороны государственный министр подчеркнул, что Великобритания остается важным союзником и сторонником Грузии. В ходе беседы стороны подчеркнули важность активной динамики двусторонних встреч и выразили готовность в этом отношении, будь то в рамках двусторонних обменных визитов или мероприятий международных организаций.
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