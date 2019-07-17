За I полугодие 2019 года зафиксировано 36 случаев незаконных этапирований политзаключенных Крыма – КРЦ

13:12 06.08.2019   Крым

После оккупации Крыма Российская Федерация активно использует практику этапирования политзаключенных на свои территории.

За I полугодие 2019 года зафиксировано 36 случаев незаконных этапирований, 31 из которых – в отношении представителей коренного крымскотатарского народа.

Таким образом, на сегодняшний день на территории России удерживается 60 крымских политзаключенных, которые с 2014 года были незаконно этапированы из полуострова. Об этом говорится в анализе нарушений прав человека в Крыму за I полугодие 2019 года Крымскотатарского Ресурсного Центра.

За I полугодие 2019 года из Крыма был этапирован украинский активист Владимир Балух, левый активист Евгений Каракашев, гражданский журналист Нариман Мемедеминов, обвиненные в якобы госизмене Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова, фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» – Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Арсен Джеппаров и Рефат Алимов, а также фигуранты второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» – Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Белял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эрфан Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев, Асан Яников. Кроме того, в течение месяца фигурант «дела украинских диверсантов» Евгений Панов также находился на этапе.

Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Зеври Абсеитов был переведен из СИЗО 1 г. Ростова-на-Дону в СИЗО 3 г. Новочеркасска.



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