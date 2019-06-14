Україна та США підписали меморандум: разом шукатимуть військовополонених та зниклих безвісти
|12:39 06.08.2019
|Украина
Україна підписала меморандум з Управлінням Міністерства оборони США щодо розшуку військовополонених і зниклих без вести.
Про це повідомила очільниця міністерства у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook, передає ESPRESO.
"Хочу повідомити, що підписано ще один міжнародний документ! Це меморандум про взаєморозуміння між Міністерством у справах ветеранів України та Управлінням Міністерства оборони США з розшуку військовополонених та зниклих безвісти", - повідомила пані міністр.
Відповідно до документа, учасники мають намір, у рамках українського та американського законодавств, а також за допомогою наявних ресурсів, залучатись до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні у 1959-1975 рр., або які проходили військову службу у В’єтнамі в 1975-1986 рр.
Також передбачається надання доступу до цих ветеранів з метою інтерв’ювання щодо наявної в них інформації про військові операції, у ході яких військові США потрапили у полон або зникли безвісти.
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