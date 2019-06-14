Україна підписала меморандум з Управлінням Міністерства оборони США щодо розшуку військовополонених і зниклих без вести.

Про це повідомила очільниця міністерства у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook, передає ESPRESO.

"Хочу повідомити, що підписано ще один міжнародний документ! Це меморандум про взаєморозуміння між Міністерством у справах ветеранів України та Управлінням Міністерства оборони США з розшуку військовополонених та зниклих безвісти", - повідомила пані міністр.

Відповідно до документа, учасники мають намір, у рамках українського та американського законодавств, а також за допомогою наявних ресурсів, залучатись до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні у 1959-1975 рр., або які проходили військову службу у В’єтнамі в 1975-1986 рр.

Також передбачається надання доступу до цих ветеранів з метою інтерв’ювання щодо наявної в них інформації про військові операції, у ході яких військові США потрапили у полон або зникли безвісти.